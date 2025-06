Il Pd si inventa una poltrona a Firenze: il manager per una vita sana

«Mamma, mi compri il gelato?». «Non so, tesoro. Chiediamolo allo sport and health city manager». Sembra una battuta, ma è anche il futuro piano del Partito democratico per riempire le piante organiche dei Comuni di nuovi, profumatissimi profili dirigenziali. Sta per nascere ufficialmente a Firenze il city manager del benessere, ribattezzato con guizzo anglosassone – appunto – sport and health city manager, un incarico pubblico che, nei sogni del Pd locale, dovrebbe guidare i cittadini lungo il tortuoso sentiero della virtù fisica e alimentare. Detto altrimenti: un dirigente pubblico con lo scopo di insegnare a camminare, respirare e magari anche digerire correttamente. La delibera è stata appena approvata dal consiglio metropolitano fiorentino, pronta a generare l’ennesimo strapuntino per chi sappia consigliare la bici al posto dell’auto o convincere la gente che la frittura, in fondo, può attendere. Dopo l’approvazione, scatterà il bando e, poi, un altro posticino al sole per quanti sognano di diventare dirigente dello stretching civico o funzionario dell’aria buona. L’idea non è una farina locale, ma addirittura nazionale. Il progetto trae infatti ispirazione da una proposta dell’Anci benedetta da Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli ed esponente un po’ del Pd e un po’ del M5s.

La filosofia (stalinista) è chiara: se l’Italia arranca su ogni classifica sanitaria, la soluzione è semplice, strutturale, ideologica: un’altra poltrona. E che poltrona: una figura formata con i fondi del Dipartimento delle politiche giovanili per gli under 35 (quindi coi soldi di tutti). Il wellness si candida quindi a diventare la prossima frontiera del pubblico impiego. Altro che concorso per medici: ora si cercano profeti della camminata a passo svelto. Il profilo è talmente surreale da risultare quasi poetico. Il manager della salute avrà il compito di «promuovere la salute» e «stili di vita sani» nei Comuni dell’area metropolitana del capoluogo. Obiettivi nobili, si dirà. Ma a leggere meglio, l’azione si tradurrà in consigli alla cittadinanza del tipo: «Non prendete la macchina, fate due passi». Risponderebbe Massimo Troisi: «Sì, ora me lo segno». Si ignora, finora, se l’abbigliamento sarà incluso nel piano: almeno un paio di scarpe comode, se non direttamente una tuta sponsorizzata Regione Toscana. Altro che il “Mangia, prega, ama” di Julia Roberts. A Firenze al massimo andrà di moda il “Digiuna, prega e cammina”.