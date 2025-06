Angelo Bonelli, sconcertante: come si fa la doccia

Riecco il verdissimo Angelo Bonelli (deputato di Avs). «Non ho l’aria condizionata né le pale, ho solo un ventilatore che accendo quando serve». E le famose docce dall’acqua contingentata? «Non voglio sprecarla e quindi sto sotto la doccia al massimo tre o quattro minuti, non sono certo uno di quelli che si mette a cantare sotto l’acqua e ci impiegano 20 minuti a lavarsi», ha confermato a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, conduttori di Un giorno da pecora su Rai Radio Uno.

«Sono in grande forma, ho perso sei chili con una dieta e ne devo perdere altri tre», ha proseguito Bonelli. E poi ecco spuntare la moglie, Chiara Pozzer «Angelo si dà molto da fare in casa ed è bravissimo a cucinare il pesce». Insieme a lei, domenica, è salito della Festa della Repubblica. Proprio la moglie Chiara è stata protagonista di uno scambio di battute con Giorgia Meloni. «Ieri con Giorgia Meloni ci siamo messe d’accordo per andare a mangiare un gelato insieme con le bambine, è stata una proposta, un dialogo, poi non so se si farà», ha spiegato in radio. Una bella idea. E poi ecco lo sconfinamento tra le mura di casa della coppia. C’è spazio anche per l’intimità.

Qual è il soprannome con cui la moglie chiama il marito? «Topo», ha rivelato lei, facendo ridere tra tutti i presenti, compreso l’imbarazzato leader di Avs che è stato al gioco e ha ribattuto svelando, a sua volte, come lui chiama la moglie. «Cucci», ha detto Bonelli, lanciando poi un appello «a tutti»: «Venitemi a salvare!». Tornando a questi più meramente politiche, sempre a Un giorno da pecora, il deputato green è tornato a battare sul tasto Gaza. «La nostra manifestazione del 7 giugno non c’entra col centrosinistra e chi pensa di fare polemiche su quello che sta accadendo a Gaza ha sbagliato indirizzo. Se Calenda vuole assumere più visibilità, per dire, come Nanni Moretti, “mi si nota di più”, lo faccia su altre cose e non sulla vita di chi muore».