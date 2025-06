Il vertice Meloni-Macron: disgelo Roma-Parigi

A Palazzo Chigi è in corso un bilaterale tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Il presidente del Consiglio e il suo omologo francese, nonostante i precedenti tra i due, si sono mostrati di fronte alla stampa sorridenti e pronti a collaborare insieme. Il saluto è stato cordiale, tra sorrisi e scambio di baci. "L’Italia è “un partner importante” con “un ruolo cruciale da svolgere nelle decisioni europee”, soprattutto nel conflitto ucraino, ha detto l'Eliseo alla stampa francese. "Questo appuntamento – ha spiegato Macron – deve permettere di verificare che siamo capaci di procedere assieme sull’essenziale”. Ad accogliere Macron il picchetto d’onore che ha eseguito la Marsigliese e l’inno di Mameli. Subito dopo i due leader sono saliti al primo piano di Palazzo Chigi per dare il via all'incontro. Al termine del bilaterale è prevista una cena di lavoro, sempre nella sede del governo.

"L'Italia e la Francia, fedeli al loro ruolo di Nazioni fondatrici della costruzione europea, intendono rafforzare il loro impegno comune per un'Europa più sovrana, più forte e più prospera, soprattutto orientata alla pace e capace di difendere i propri interessi e di proteggere i propri cittadini", si legge nel comunicato congiunto di Meloni e Macron.

Il bilaterale "ha evidenziato forti convergenze sull'agenda europea per la competitività e la prosperità, da attuare in modo ambizioso e accelerato, sulla semplificazione normativa, sugli investimenti pubblici e privati, sull'energia e sulla piena applicazione del principio di neutralità tecnologica e, più in generale, sulle condizioni necessarie a far concorrere le imprese europee ad armi pari. Ciò vale anche per i settori in transizione, come l'industria automobilistica e siderurgica, che richiedono un forte impegno europeo, nonché per i settori più avanzati, come l'intelligenza artificiale, le fonti di energia decarbonizzate rinnovabili come il nucleare, e lo spazio, dove i nostri interessi bilaterali ed europei sono collegati".

Il prossimo bilaterale tra Roma e Parigi "avrà luogo in Francia all'inizio del 2026, anche con l'obiettivo di valutare e aggiornare il programma di lavoro che specifica gli obiettivi della cooperazione bilaterale previsti dal Trattato del Quirinale, entrato in vigore nel 2023, in numerosi ambiti settoriali, con particolare attenzione ai giovani".