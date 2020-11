Paolo Becchi a Piazzapulita: "Lockdown inutile, la Svezia ha un tasso di mortalità più basso del nostro"

13 novembre 2020 a

"Le pandemie non sono solo fenomeni medici, ma anche sociali". Paolo Becchi torna in tv a Piazzapulita e "scandalizza" Corrado Formigli e i suoi ospiti in studio con le sue posizioni "eretiche" sul coronavirus. "I virologi possono certo dire la loro, ma molti hanno cambiato idea, come Matteo Bassetti che qualche mese fa negava la possibilità di una seconda ondata e oggi invece chiede scusa per essersi sbagliato. Vogliamo creare uno Stato terapeutico?".

La nuova Repubblica dei virologi non convince l'editorialista di Libero. "Si sta creando un clima di terrore e paura - sottolinea Becchi -. Noi non avevamo bisogno nemmeno del primo lockdown, l'unica cosa che è necessario fare, come in Israele e nei paesi nordici, sono lockdown molto localizzati e proteggere determinate categorie e lasciare agli altri la più alta libertà possibile. Quello che è successo in Svezia è esemplare: non hanno fatto lockdown e hanno un tasso di mortalità più basso del nostro".





