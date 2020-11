Luigi Di Maio a L'aria della domenica si presenta così, "ma che fa?": Myrta Merlino lo gela a tempo record

15 novembre 2020 a

Si apre col botto la nuove avventura di Myrta Merlino a L'aria di Domenica, il nuovo programma che conduce su La7. Oggi, per la prima puntata di domenica 15 novembre, il primo ospite in collegamento, nel giorno degli Stati Generali M5s, è Luigi Di Maio, ministro degli Esteri. Il quale si presenta senza cravatta. Circostanza più unica che rara, lui che si era mostrato in una foto sui social in cravatta anche nel giorno di Natale, insieme ai suoi parenti e alla sua famiglia. Sorpresa, dunque, la Merlino. Che lo punzecchia: "Si è tolto la cravatta di domenica. Che fa, mangia al ministero la domenica?". E Di Maio risponde: "Oggi non è aperto niente, né mensa né bar interno. Ma abbiamo sopperito così, con un panino". Rigorosamente senza cravatta...

