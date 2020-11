Annalisa Chirico, Gino Strada e la "conclamata inadeguatezza" in Calabria: "Conte, in che mani siamo?"

17 novembre 2020 a

a

a

Calabria e 007, due dossier su cui il premier Giuseppe Conte rischia l'osso del collo. Apparentemente, senza nemmeno la volontà di risolverli. E Annalisa Chirico, commentatrice sempre molto puntuta, su Twitter non nasconde il suo sconcerto.

"Se lo fanno Floris o Formigli, ma se lo fa Luttwak...". Chirico a valanga: "In Italia funziona così"



Nella serata di lunedì frena la nomina di Gino Strada a collaboratore esterno e si complica quella di Eugenio Gaudio a commissario alla Sanità in Calabria: "Gino Strada fa sapere che non esiste ipotesi tandem con Gaudio, dopo che già due commissari x la sanità calabrese, nominati dal premier Conte son saltati per conclamata inadeguatezza", nota la Chirico, riferendosi al pasticcio del siluramento di Saverio Cotticelli e alle dimissioni del suo sostituto Giuseppe Zuccatelli nel giro di una manciata di giorni. "In mano a chi siamo?", chiede polemicamente la giornalista, ricordando però un altro fatto che non è esattamente un dettaglio. Conte è lo stesso "che mantiene la delega ai servizi segreti e che adesso vuole la Fondazione cyber". Una questione che sta già facendo andare su tutte le furie Pd e Copasir, perché sui servizi segreti i pieni poteri del premier a quel punto sarebbero pienissimi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.