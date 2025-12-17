Giuseppe Conte: "Quando saremo al governo...". E l'aula lo irride

"Parlate delle nostre sensibilità diverse ma nella vostra risoluzione non c'è scritto 'armi', che fate le inviate? C'è scritto 'un supporto multidimensionale all'Ucraina', siete degli ipocriti". L'accusa arriva dai banchi del Movimento 5 Stelle, dallo stesso Giuseppe Conte. Il leader grillino è intervenuto alla Camera dei deputati per le dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del consiglio europeo del 18 e 19 dicembre. Qui l'ex premier arriva addirittura a pensare a un esecutivo guidato dal campo largo: "Siete al governo. Noi, quando ci presenteremo agli italiani per governare risolveremo le nostre diverse sensibilità, voi ancora dopo 3 anni non le avete risolte". Peccato però che quanto sta andando in scena in Sardegna - con Avs pronta a mettere i bastoni alla giunta della grillina Todde - dimostra l'esatto opposto.

Un fatto che l'ex premier sembra dimenticare, preferendo tirare dritto: "Dopo le firme irresponsabile messe senza passare da un voto degli italiani sul riarmo stia attenta alle firme che mette a nome degli italiani sugli asset russi. È pericolosissimo". Poi Conte accusa il premier di cambiare opinione in fretta: "Sull'Ucraina - afferma -, Meloni finalmente ha iniziato a capire che le cose non vanno. Ha detto 'scommettiamo sulla vittoria militare dell'Ucraina sulla Russia', oggi ha iniziato a cambiare visione. Oggi parla di congelamento delle operazioni al fronte. Non ha avuto una resipiscenza, è semplicemente cambiata l'amministrazione a Washington. Prima la pensava come Biden, ora come Trump. Speriamo che non cambi più l'amministrazione a Washington".