Ylenia Carrisi, la prima volta di Al Bano: "Non posso fare altro". Qui cambia il futuro, una clamorosa speranza?

"Spero sia viva". Albano Carrisi, per la prima volta a quasi 27 anni dalla scomparsa, apre alla possibilità che sua figlia Ylenia sia semplicemente svanita nel nulla, e non morta. "Se Romina è convinta che Ylenia sia viva, io non posso fare altro che sperare che abbia ragione", spiega il cantante pugliese, rifacendosi alla convinzione della sua ex moglie Romina Power, l'unica a non accettare quanto stabilito anche dal tribunale di Brindisi proprio per volontà di Al Bano, la dichiarazione di morte presunta della ragazza. L'ultima traccia di Ylenia è a New Orleans: Albert Cordova, guardiano dell'Acquario cittadino, affermò di aver visto una ragazza bionda tuffarsi nel Mississipi gridando "Io appartengo alle acque". Un gesto a metà strada tra il suicidio e il delirio mistico. Decisivo per le sue sorti l'incontro con l'artista di strada e guru Alexander Masakela, mai piaciuto ad Al Bano per i suoi trascorsi tra droga e violenze sessuali. Era con lui quel 6 gennaio 1994, in hotel. Masakela se ne va il 14 gennaio, pagando anche per Ylenia. "Qualcuno - spiega il Quotidiano nazionale - pensa che sia andata in Belize, insieme all'uomo. Mentre la pista del convento di Sant'Anthony a Phoenix, Arizona, è ostinatamente secretata".

