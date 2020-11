Sebastiano Nocera, l'eccellenza dell hair styling in Italia: le acconciature più sognate dalle donne

19 novembre 2020 a

a

a

Tutte le donne sognano le acconciature delle piu’ importanti passerelle della moda internazionale; in Italia tra le eccellenze dell’hair styling c’è Sebastiano Nocera, giovane, eclettico, creativo, che ha creato a Ragusa la sua attività, Sebastiano Nocera Charme Parrucchieri, sintesi tra moda e bellezza, non piu' il solito concept del parrucchiere di quartiere, ma un salotto elegante basato sulla filosofia di una squadra che ha la stessa mentalità, formazione, lavoro.

Da Nocera ci si sente belle, felici, protagoniste, tutte, nessuna esclusa.

"Ho iniziato a lavorare a 14 anni in un salone che rispettava le mie aspettative, ho fatto formazione sulle tendenze stilistiche sia italiane sia internazionali, mi sono formato come negozio lì, ho fatto formazione estera con scuole come Vidal Sassoon e Tony & Guy, poi dopo 10 anni ho deciso di aprire la mia attività, con il mio mood e la mia filosofia"-dice Nocera

"In questi anni ho fatto formazione a livello italiano e internazionale per Professional By Fama, con sede a Bergamo, sviluppo sui trend e continua ricerca, progetti interni per aziende e la Milano Fashion Week. By Fama produce colori e cosmetici ed è un gruppo stilistico che lavora a livello internazionale.

Il training è un'attività che mi è sempre piaciuta"

Giovane, ma con le idee ben chiare sin da quando era un adolescente, ha avuto subito la possibilità di lavorare con aziende di alto livello tecnico, qualitativo e formativo, come Revlon Professional, spostandosi anche all’estero e ampliando la sua formazione presso diverse accademie londines, Vidal Sasson e Tony&Guy.

“In questo modo il mio “concept” iniziale si è arricchito di stimoli e sfumature sposando canoni più precisi e dettagliati”.

Cosa vuole oggi la tua cliente?

"Continua ad affidarsi alla nostra consulenza, forse oggi cerca più il basic perchè teme che a sorpresa possa succedere ancora qualcosa che la costringa a casa. Quando si entra da Sebastiano Nocera Charme Parrucchieri non si parla di problemi, si sale su una nuvola di coccole sulla quale ci si occupa solo di se stesse, si parla di emozioni, capelli, trend". La cura dei dettagli è la caratteristica principale di Sebastiano, oltre ad impegno e dedizione.Insieme al suo staff si rinnova sempre nei diversi settori, stilistica, consulenza d’immagine, business e la moda.

Quali sono le tendenze di taglio e colore attuali?

"In autunno si tende a scegliere toni più chiusi, a fare meno sfumature e più brown, colori più caldi rispetto al periodo estivo, per i tagli, invece, di tendenza sono i Bob, anche in versione long, tipici di alcune serie tv, come La Casa di Carta, i tagli corti, le frange londinesi, ma tutto va fatto tailor made sulla singola persona. Cio' che rende unici sono i dettagli, i trend si usano sempre tutti comunque".

E per l'uomo?

"Dopo i super rasati, oggi si ricomincia con uno stile più wild e trascurato, senza perfezione di taglio"

Quali progetti hai per il futuro?

"Continuare il training con By Fama con il mio mentore Stefano Bugada, grande artista a livello internazionale che lavora per importanti brand e al quale devo tanto e ampliare il mio concept puntando a una collaborazione con alcuni stilisti del mondo della moda e in futuro aprire nuovi store".

Quale è il tuo ideale stilistico di donna?

"Deve osare, sapere cio' che vuole, una donna dai colori decisi e forti ma sempre restando elegante, pur nei tocchi estrosi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.