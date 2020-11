Coronavirus, Guido Bertolaso: "Tra febbraio e marzo una terza ondata. A Natale tutti belli liberi? Vi sbagliate"

19 novembre 2020 a

Previsioni pessime, firmate Guido Bertolaso. Insomma, tutto tranne che un catastrofista. Parlando dell'emergenza coronavirus a 105 Friends di Radio 105, l'ex capo della Protezione Civile ha infatti previsto una terza ondata: "Tra febbraio e marzo ci sarà una terza ondata Covid e se qualcuno pensa che a Natale saremo tutti belli liberi dal virus si sbaglia", ha tagliato corto Bertolaso. Dunque, prlando della situazione in Umbria, dove è consulente per la Regione nella gestione della pandemia, Bertolaso ha spiegato che "la situazione è abbastanza sotto controllo grazie anche agli ospedali da campo militare e della Croce rossa che sono stati montati a Perugia e Terni". E ancora: "Assieme al piano che si è redatto, credo che l'Umbria sia in grado di resistere", ha concluso Guido Bertolaso.

