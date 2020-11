Alberto Zangrillo, il professor Ricordi a L'aria che tira: "Non può mancare uno come lui dal Cts"

23 novembre 2020 a

a

a

“Alberto Zangrillo dovrebbe far parte del Comitato tecnico scientifico”. A sostenerlo a L’aria che tira - il talk quotidiano di La7 condotto da Myrta Merlino - è il professor Camillo Ricordi, direttore del Diabetes research Institute a Miami, in Florida. “Se vogliamo sconfiggere questo virus bisogna mettere insieme clinici di altissimo livello come Zangrillo - è stata la sua spiegazione - e scienziati selezionati magari in base alle pubblicazioni. Se vedete i paesi in cui il Covid è stato sconfitto, c’è un’unità nazionale per battere la pandemia”. Ricordi ha poi commentato la dichiarazione più controversa resa finora da Zangrillo, quella del virus ‘clinicamente morto’: per il professore non si tratta di un’eresia, soprattutto se contestualizzata adeguatamente. “Clinica e scienza sono diverse - ha spiegato - dire che il virus è clinicamente morto, come ha fatto lui, significa dire che le terapie intensive in quel momento erano vuote. Le divisioni tra clinici e scienziati? Io sono con Zangrillo e con la scienza di un certo livello, come dice Crozza… per questo nel Cts dovrebbe esserci Zangrillo”.

"La balla del Corriere sul numero di morti". Virus, Zangrillo torna a ruggire: l'ultima pesantissima accusa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.