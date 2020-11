Lapo Elkann, la foto con Diego Maradona: "Io, lui e le nostre dipendenze. Ci prendevano in giro, cosa non sapevano"

25 novembre 2020 a

a

a

“Sul web vedevo spesso la mia foto con Maradona. Era per prenderci in giro per le nostre dipendenze”. Così Lapo Elkann ha commentato su Twitter la scomparsa del genio e sregolatezza per eccellenza: Diego Armando Maradona è venuto a mancare a 60 anni a causa di un arresto cardiaco che lo ha sorpreso mentre era a casa. Stavolta non c’è stato nulla da fare per il Pibe de Oro, che soltanto 20 giorni fa era stato ricoverato d’urgenza ma sembrava essersela cavata bene. “Quelli che ci prendevano in giro - ha aggiunto Lapo - non sapevano che io ero onorato di stare vicino a Diego perché era un mio vero amico. Mi manchi già leggenda dal cuore d’oro. Sei e rimarrai il numero uno, eterno”.

Video su questo argomento Diego Maradona, la morte 20 giorni dopo il ricovero: “Era depresso, zero energia”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.