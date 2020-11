Laura Pausini, lo sfregio a Maradona: "Fa più notizia la morte di un uomo poco apprezzabile che...", si scatena il caos

26 novembre 2020 a

La giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, è stata completamente offuscata dalla morte di Diego Maradona. La pensa così Laura Pausini, che ha scritto il suo pensiero in un post su Instagram, poi cancellato. "In Italia fa più notizia l’addio ad un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone, ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate - ha scritto la celebre cantante -. Oggi non sono la notizia più importante di questo Paese, nonostante questa mattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare". Il pensiero della Pausini ha acceso un forte dibattito e ha diviso il web tra chi sostiene la cantante romagnola e chi invece piange la scomparsa del calciatore argentino.

