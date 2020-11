Giuseppe Conte ammonisce Il Corriere: "Le parole su Luigi Di Maio e Matteo Renzi? Mai dette e mai pensate"

30 novembre 2020 a

a

a

Giuseppe Conte si scaglia contro Il Corriere. Nel mirino l'articolo pubblicato nella giornata di lunedì 30 novembre, dove il quotidiano di via Solferino dà conto di un colloquio con il premier. All'interno non solo le ipotesi al vaglio del governo sul Recovery plan, ma anche la questione rimpasto (che il presidente del Consiglio non vorrebbe in alcun modo) e quella più spinosa: Luigi Di Maio. "In merito al colloquio con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, pubblicato sul Corriere della Sera, si precisa che l’unico tema trattato è stato il Recovery Plan. Tutte le altre ricostruzioni contenute nell’articolo, incluse quelle relative al c.d. rimpasto e al ruolo di Luigi Di Maio e Matteo Renzi, non solo non corrispondono a parole espresse dal Presidente del Consiglio ma non corrispondono neppure ai suoi pensieri".

Un nuovo "super-ministro" per gestire i miliardi dell'Europa, ecco chi scelgono: Italia al galoppo verso il crac

Il riferimento di Palazzo Chigi è a queste parole apparse sul Corsera: "E poi si è convinto che il pressing per il rimpasto parta da Renzi e Di Maio, più che dal Pd e dall'intero M5S. Quando gli chiedono se davvero il leader di Italia Viva sia al centro delle manovre, Conte si limita a sottolineare che forse, avendo fondato un partito nuovo, non ha ottenuto i risultati che sperava".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.