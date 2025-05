Sinner in semifinale: il colpo con cui ha travolto Ruud

Jannik Sinner travolge il norvegese Casper Ruud agli Internazionali di Roma e vola in semifinale. Il numero uno al mondo ha battuto l'avversario (numero 7 della classifica Atp) in due set con il punteggio di 6-0 e 6-1 in poco più di un'ora di gioco. Domani sera sul campo troverà lo statunitense Tommy Paul. Una prestazione al limite della perfezione quella del 23enne azzurro. Questo, infatti, è il suo miglior risultato in carriera al Foro italico.

"Credo che ho alzato sempre livello partita dopo partita. Grazie a tutti, mi date tanta tanta energia. Ho giocato tatticamente un match perfetto, mi sono sentito bene in campo. La prima semifinale a Roma è stata molto importante per me, ora vediamo cosa succede", ha commentato Sinner. Che sull'altro italiano in semifinale ha detto: "Musetti? Credo che siamo molto fortunati ad essere italiani perché giocare qua è molto speciale, ci siamo io Lorenzo e 'Jas' (Paolini, ndr), è incredibile, siamo molto contenti e cerchiamo di fare il meglio".