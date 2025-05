Affari Tuoi, "in fondo al mar": la canzone spiazza tutti

Marco Dell'Agnello dalla Liguria è stato il protagonista di Affari Tuoi, il gioco condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, giovedì 15 maggio. Il pacchista ha raccontato di essere di La Spezia, dove lavora come pescivendolo ambulante. Nella sua vita quotidiana è molto legato alla famiglia e ama il ballo. Con lui in studio la compagna Valeria. Qualcuno, sui social, ha sottolineato le scelte musicali del programma proprio in onore del concorrente, ribattezzato "Fisherman" nel corso delle puntate precedenti: "Mettono 'in fondo al mar' al pescivendolo ligure".

Non proprio semplice la prima manche della gara: Marco ha perso i 100mila euro e i 200mila euro in pochi istanti, ma ha trovato anche il vino tipico ligure, il Pigato, e la mascotte del programma, Gennarino. Purtroppo i sogni della coppia si sono spenti sul finale della partita, quando sono andati via i 300mila euro. Ancor prima erano stati eliminati anche i 75mila euro. Alla fine il concorrente e sua moglie sono rimasti con 50mila euro da una parte e 10 euro dall'altra.