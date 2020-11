Guido Crosetto in difesa della figlia di Carlo Calenda picchiata in piazza: "Veramente la state attaccando? Stava semplicemente lavorando"

30 novembre 2020 a

La figlia di Carlo Calenda, fotografa di professione, è stata picchiata dalle forze dell'ordine nel corso di una manifestazione a Parigi, dove semplicemente stava svolgendo il suo lavoro. Il leader di Azione ha rilanciato una foto del volto della ragazza, che portava i segni delle botte, rivolgendole un messaggio d'affetto. Dunque, si è scatenato l'orrore: insulti alla figlia di Calenda, "se l'è cercata" e via discorrendo, insomma bollata come una sorta di facinorosa. Una vergogna contro la quale si è scagliato Guido Crosetto, su Twitter: "Ma veramente state attaccando Calenda perché sua figlia (che fa la fotografa di lavoro ed è fidanzata con un poliziotto) è stata picchiata dalle forze dell’ordine, mentre lavorava, durante una manifestazione? Mica aveva una lacoste od era in mutande con un cigno sullo sfondo", conclude il gigante di Fratelli d'Italia. Una bella lezione agli haters.

