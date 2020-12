Yuri Tolochko, il bodybuilder che sconvolge il mondo: "L'ho corteggiata per mesi". Con chi si è sposato: orrore social

03 dicembre 2020 a

"L'ho corteggiata per mesi". E alla fine Yuri Tolochko è riuscito a sposare la donna dei suoi sogni: peccato sia una bambola gonfiabile. La storia del bodybuilder kazako, piccola star dei social anche grazie alla sua strana passione sentimentale, ha fatto il giro del mondo. Yuri ha pubblicato anche il video del fatidico giorno, con tanto di bacio e abbraccio romantico alla sua Margo in abito bianco. La loro convivenza è durata un anno e mezzo e il loro primo incontro è avvenuto in un locale notturno. Tolochko, che si definisce un "maniaco del s***so", aveva in programma le nozze per lo scorso marzo ma l'emergenza Covid ha reso impossibile la cerimonia. "Le coppie hanno bisogno di parlare di meno e connettersi di più. Con il tempo e l'esperienza, Margo e io ci siamo resi conto che ci vuole più delle parole per avere una conversazione. Il tuo partner merita sicuramente il meglio, ma deve fare la sua parte". Parole sante, caro Yuri: auguri e figli... Ah no.

