Piazzapulita, "Meloni e Salvini bastardi". Roberto Saviano attacca su Ong e immigrazione

"Bastardi, come avete potuto?". Roberto Saviano fuori controllo contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni a Piazzapulita su La7. L'autore di Gomorra commenta la storia del piccolo Youssuf, il bimbo di 6 mesi morto nel Mediterraneo, e attacca chi nei mesi scorsi ha "osato" criticare le Ong e il sostegno più o meno volontario all'immigrazione clandestina.

Video su questo argomento "Pazzi e cinici, porcata per far intascare miliardi agli scafisti". Meloni, intervento epico: "La storia vi giudicherà", governo raso al suolo

"Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle Ong: taxi del mare, crociere. Mi viene solo da dire 'bastardi, come avete potuto? Come è stato possibile?". Secondo Saviano "è legittimo avere un'opinione politica ma non sull'emergenza. L'unica strategia è accedere una immigrazione controllata, con i corridoi umanitari. Togliere le Ong è servito solo a non avere testimoni".







