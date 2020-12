Stas Reeflay, lo youtuber killer: uccide la fidanzata incinta in diretta per 1.000 euro, una scena agghiacciante

04 dicembre 2020 a

a

a

Un omicidio orribile, in diretta sui social. Lo youtuber russo Stas Reeflay, al secolo il 30enne Stanislav Reshetnikov, è stato arrestato a Ivanovka per aver causato la morte della fidanzata Valentina Grigoryeva, incinta di un bimbo. Un utente l'aveva pagato 1.000 euro per lasciare la ragazza fuori sul balcone, coperta solo dagli indumenti intimi, per 15 minuti con la temperatura sotto zero.



L'uomo, annebbiato dai fumi dell'alcol, ha accettato la scommessa e a ha chiuso fuori la compagna, 28 anni, morta assiderata. Il ragazzo dopo essersi accorto solo parzialmente del dramma ha continuato la diretta, rivolgendosi alla fidanzata con frasi raggelanti come questa: "Caspita, sembri morta". Quindi chiama l'ambulanza e la diretta prosegue fino all'arrivo dei paramedici. "Ragazzi... Nessun polso... È pallida. Non respira", è il suo congedo dagli utenti-spettatori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.