Matteo Salvini replica a Roberto Saviano: "Io bast***o? Povero, triste ometto"

Matteo Salvini replica a Roberto Saviano. L'autore di Gomorra ha infatti insultato pesantemente il leader della Lega e Giorgia Meloni, tanto che la numero uno di Fratelli d'Italia è stata costretta a querelarlo. L'ex ministro invece ha deciso di rispondere con un cinguettio: "Salvini bast***? Povero, triste ometto. Con tutto l'odio che ha in testa avrà anche sonni agitati". Saviano durante l'ultima puntata di PiazzaPulita su La7 aveva sparato a zero sui due alleati del centrodestra to a zero sui due leader del centrodestra: "Vedendo queste immagini (morti in mare, ndr) vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame dei taxi del mare, delle crociere, tutte quelle parole spese su questa disperazione. Viene solo da dire bast***i, come avete potuto. Meloni, Salvini: bast***i".

"Sono stufa di assistere a questo disgustoso sciacallaggio da parte di Saviano. Per voi è normale che a questo odiatore seriale sia consentito diffamare (senza contraddittorio) chi non è in studio?" aveva commentato subito la Meloni mettendo in mezzo gli avvocati.

