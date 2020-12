Otto e Mezzo, il sospetto di Marco Travaglio: "Penso che Renzi voglia qualcosa che non può dire"

10 dicembre 2020 a

Matteo Renzi nega il rimpasto, ma si dice pronto a ritirare i suoi ministri. Marco Travaglio ammette a Otto e Mezzo di non capire la strategia del leader di Italia Viva o, come lo definisce lui, "l'innominabile". "Sto seguendo - spiega nel salotto di Lilli Gruber su La7 - le interviste che stanno rilasciando i renziani, ma non capisco cosa vogliano davvero". Da qui il dubbio: "Ho il sospetto che vogliano qualcosa che non possono dire, perché se no l'avrebbero già detto".

"L'incidente di percorso", e viene giù tutto. Travaglio spiazza anche la Gruber: chi porterà alla crisi

Il direttore del Fatto teme la volontà di Renzi di un rimpasto: "Se lo vogliono, inizino a rimpastare i loro ministri". Nulla di nuovo da Travaglio, l'ennesima difesa nei confronti di Giuseppe Conte.

