Luciana Lamorgese, falsa positiva al coronavirus: "Notizia data in tempo reale non ha permesso i dovuti controlli"

La notizia della positività al Covid della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese aveva spiazzato tutti. Ma poi è arrivato il dietrofront. Si trattava di un falso positivo. Lo ha spiegato il Viminale in una nota: “Il test molecolare per SARS-CoV-2, relativo a un normale controllo periodico, comunicato come positivo, si è rivelato errato”. Ma poi ha voluto fare anche una precisazione: “Il fatto che alcuni media abbiano diffuso in tempo reale la notizia della positività al test del ministro non ha consentito, nell’immediatezza, di eseguire le necessarie e opportune verifiche sull’attendibilità del risultato dell’esame”. Morale della favola? E' sempre colpa dei giornalisti.

Lamorgese positiva al coronavirus? "Scusate, ci siamo sbagliati": l'ultima (sconcertante) verità sul tampone al ministro

