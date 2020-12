Otto e Mezzo, il desiderio per pochi di Carlo De Benedetti: "Anche io e mia moglie vorremmo mangiare tagliolini al tartufo"

14 dicembre 2020 a

Carlo De Benedetti, in collegamento con Otto e Mezzo, si lascia andare a una confessione che fa parecchio indignare gli italiani. In piena emergenza sanitaria ed economica, l'ex patron di Repubblica commenta così le regole imposte dal governo per far fronte al coronavirus: "Anche io e mia moglie avremmo voglia di mangiare dei tagliolini al tartufo, ma ora dobbiamo rimanere in casa e lo facciamo". Un vero e proprio schiaffo quello nel salotto di Lilli Gruber a chi non riesce ad arrivare a fine mese.

Poi la conduttrice passa al tema più caldo delle ultime giornate politiche: l'ultimatum di Matteo Renzi a Giuseppe Conte. "Se deve scegliere, chi preferisce tra i due?", chiede la Gruber. Ma De Benedetti non si smuove: "Sono entrambi due tombe". Più chiaro di così.

