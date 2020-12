Antonio Padellaro smentisce Giuseppe Conte: "Stiamo reggendo bene all'urto della pandemia? Tolga pure il 'bene'"

15 dicembre 2020 a

A non risparmiarle a Giuseppe Conte neppure Antonio Padellaro. "Stiamo reggendo bene l'urto della pandemia? Toglierei, il bene, stiamo reggendo in qualche modo", commenta ospite a Omnibus su La7 l'intervista del premier alla Stampa. Il fondatore del Fatto dunque non lesina critiche: "I numeri sono quelli che conosciamo, quindi non stiamo reggendo bene". Per Padellaro il presidente del Consiglio non doveva auto-promuoversi quest'estate: "Un po' di autocritica su cosa si poteva fare e non è stato fatto bisognava farla, invece si sono lasciate le briglie sciolte".

Infine il monito: "Piano con le rivendicazioni, c'è poco da rivendicare". Ufficiale: Conte bocciato da tutti. Nemmeno il suo colloquio con Massimo Giannini, dove si lascia andare a un plauso giallorosso, basta a far cambiare idea.

