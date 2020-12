L'Aria Che Tira, Peter Gomez perde la pazienza: "A un passo dalla terza ondata e questi fanno ammuina, vergogna"

15 dicembre 2020 a

Peter Gomez senza peli sulla lingua: "Sono ansioso - premette a L'Aria Che Tira su La7 - è lunare, siamo a un passo dalla terza ondata del coronavirus, abbiamo la legge di Bilancio, abbiamo il Recovery e questi stanno facendo ammuina, è una vergogna!". Per il direttore del Fattoquotidiano.it, intervenuto davanti alle telecamere di Myrta Merlino, il governo invece di pensare alla pandemia e a come affrontarla si dedica a fare confusione.

"Quelli sono dei vigliacchi". Coronavirus, Peter Gomez brutale: "Quando la patria chiama, si dice Signorsì" | Video

La riprova? Quella di stamattina 15 dicembre. Dopo i ripetuti ultimatum di Matteo Renzi a Giuseppe Conte, i due si dovevano incontrare una volta per tutte. Un faccia a faccia fondamentale per la verifica del governo. Peccato però che anche questa riunione sia saltata. L'emblema di un esecutivo che parla, ma non pensa ai fatti concreti.

