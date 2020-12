Otto e Mezzo, la strana frase di Luca Telese a Massimo Galli: "Se fossi un suo amico mi sentirei sepolto", gelo in studio

15 dicembre 2020 a

Una critica condivisa un po' a tutte le latitudini contro il governo: riaprono, invitano a fare acquisti con la campagna cashback e poi si lamentano. Un cortocircuito. Totale. Un caso per il quale anche Luca Telese punta il dito, ospite a Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7, dove afferma chiaro e tondo: "Non è possibile dire ai cittadini di andare a fare shopping con il cashback per poi additarli come irresponsabili. Ci dicano se si può uscire oppure no". Curioso, poi, un passaggio rivolto a Massimo Galli, l'infettivologo ospite in collegamento e che chiede da sempre di seguire la linea dura, tanto che lo aveva fatto anche negli ultimi giorni, senza mai cambiare opinione: "Io non mi voglio mettere nei panni del professor Galli, che è stato cazz*** in un modo tremendo - riprende Telese -. E per di più lo ho sentito ripetere questa cosa almeno dodici volte. Se fossi un suo amico mi sentirei sepolto, ma almeno il professor Galli è tetragono", conclude, davanti a un Galli un poco basito. Insomma, un elogio all'infettivolo. Anche se nelle parole di Telese, in quel "tetragono", sembra di cogliere anche un piccolo sfottò all'esperto.

