Veronica Gentili contro Giuseppe Conte ad Agorà: "Figura debole". Cosa ne pensa Marco Travaglio?

"Le scuole non riaprono il 7 gennaio". Ne è certa Veronica Gentili che ad Agorà parla di un'Italia alla deriva. "Se non siamo politicamente disciplinati, la terza ondata è scontata e gli studenti non potranno tornare sui banchi. Loro hanno già pagato dazio". A non aiutare i continui contrasti interni nella maggioranza: "Il fatto che ci siano pressioni continue, con un presidente del Consiglio debole non giova. Abbiamo bisogno di regole chiare", tuona la conduttrice di Stasera Italia oggi ospite su Rai 3.

Veronica Gentili? Una domenica da ko tecnico: occhio a queste cifre, qui si affonda

Da giorni infatti va in scena lo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi, con quest'ultimo pronto a tutto pur di vedere soddisfate le sue richieste. A pagare il caro prezzo degli umori del governo, i cittadini. "I settori produttivi subiranno inevitabilmente una battuta d'arresto". Insomma, la conclusione non può che essere un rimprovero al premier e giallorossi: "Abbiamo fatto scelte opinabili", tutto qui. E ci si chiede: Marco Travaglio avrà sentito cosa dice Veronica Gentili, firma del Fatto Quotidiano che dirige, sul suo pupillo Giuseppe Conte?

