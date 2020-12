Charlene di Monaco, la moglie di Alberto sconcerta il regno. Irriconoscibile: come si è "conciata" oggi

17 dicembre 2020 a

La principessa Charlene di Monaco si è data al punk. La moglie del principe Alberto ha deciso di darci un taglio nel vero senso della parola. Capello con taglio asimmetrico e lunghezze scalate e rasatura sul lato sinistro e sotto la nuca. Un cambiamento drastico che lascia tutti a bocca aperta, soprattutto se si considera la sua immagine istituzionale.



Charlene, che ha spesso fatto parlare di sè per la sua aria malinconica e triste, ha deciso una volta per tutte di sorprendere. E sembra esserci riuscita benissimo. Anche il look della principessa risulta più sbarazzino. Nulla dunque sembra essere lasciato al caso.

