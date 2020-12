Myrta Merlino, sfregio a Giuseppe Conte: "Io e i miei ragazzi mentre ascoltavamo". Cosa pubblica

19 dicembre 2020 a

a

a

A sbeffeggiare Giuseppe Conte anche Myrta Merlino. La conduttrice di La7, di fronte all'ennesima conferenza stampa del premier, non può che reagire con un cinguettio: "Io e i miei ragazzi mentre ascoltavamo le ultime di Conte: Solo io ho avuto l'impressione di una certa...confusione?". Un sentimento comune, tanto che sono in molti a commentare quanto stava accadendo in occasione della presentazione del nuovo Dpcm. "Conte non è un uomo solo al comando, non ha la forza politica per poter decidere nulla, e tirato per la giacchetta da chiunque, purtroppo questo succede quando il premier non passa dalle forche caudine, ovvero eletto e supportato da una forza politica... Il dopo Conte... Draghi?", si chiede un utente.

"Quella folla c'è per un solo motivo". Punto e stop: Myrta Merlino svela i deliri di un governo che non ci capisce più niente

E ancora: "La cosa più assurda dopo la paternale sullo shopping di domenica scorsa è che Campania e Toscana tornano gialle domenica. Secondo me Conte è Speranza lo fanno apposta. Così lunedì si scandalizzeranno di nuovo per shopping e accolleranno anche a questo la terza ondata". Insomma il nuovo decreto ministeriale in vista delle festività natalizie non è andato giù a nessuno. Soprattutto se si considera che non più tardi di una settimana prima da Palazzo Chigi si ipotizzava addirittura un'apertura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.