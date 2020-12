Madonna, "ecco la mia meravigliosa cicatrice": a 62 anni, una foto pazzesca. Sconvolgente, come si mostra

23 dicembre 2020 a

a

a

Madonna svela le cicatrici dopo l'intervento chirurgico all'anca a cui si è sottoposta alcuni mesi fa. Lo condividendo un selfie sulla sue Instagram Stories, dove fa vedere i segni lasciati dalla terapia di coppettazione, una pratica di medicina alternativa, che diminuisce l'infiammazione nel corpo, aumenta il flusso sanguigno e porta un rilassamento e benessere generali. Madonna, 62 anni, è in convalescenza. A novembre aveva già mostrato la cicatrice sul fianco destro definendosi, in uno scatto social, una "sopravvissuta". Sfoggia un fisico mozzafiato per la sua età ricevendo tantissimi commenti con complimenti. Il cupping è una terapia antalgica proveniente dalla medicina cinese, che abbassa la percezione del dolore e prevede l’applicazione di coppette di vetro sulla cute e la rimozione dell’ossigeno al loro interno mediante fiamma o tramite aspirazione con un’apposita pistola.

"Ho gli anticorpi". Grida selvagge e gesto estremo: coronavirus, Madonna fuori controllo in strada | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.