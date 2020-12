Rai, Francesco Storace punta il dito: "Quelle immagini spaventosamente tranquille e osannanti di Conte"

26 dicembre 2020 a

Dopo Michele Anzaldi a rincarare la dose contro Giuseppe Conte ci pensa Francesco Storace. Il vicedirettore del Tempo sul sito 7Colli scrive riprendendo l'accusa del deputato renziano: "In pratica parliamo delle immagini utilizzate per i servizi sul premier al Tg1. Tutte così spaventosamente tranquille, laboriose, da brav’uomo al lavoro. Le osserviamo tutte le sere, spesso ripetitive, osannanti. Ebbene, stando alla denuncia di Anzaldi, esse sarebbero ogni volta confezionate direttamente da Palazzo Chigi".

Lo stesso segretario della commissione di Vigilanza Rai non ci è andato per il sottile: "È la Rai o Telepalazzo Chigi? Le immagini da Istituto Luce che vanno in onda da mesi tutte le sere", è il lancio di un articolo di Dagospia condiviso dallo stesso Anzaldi. Il rimprovero del deputato è chiaro: il Tg1 servo della comunicazione di Rocco Casalino.

