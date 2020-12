Selvaggia Lucarelli, sfregio a Matteo Salvini che fa beneficenza: "Curatelo, il vero senzatetto è lui"

27 dicembre 2020 a

Se Matteo Salvini fa beneficenza, lo insultano. Questo il caso delle ultime ore: attacchi dalla stampa e dagli oppositori per le iniziative benefiche del leader della Lega nei giorni di festa. Un tiro al bersaglio al quale ovviamente non può non partecipare Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, che nell'edizione in edicola oggi, domenica 27 dicembre, arma Selvaggia Lucarelli contro il leghista. "A guardare come sta passando il Natale Matteo Salvini viene il forte sospetto che il vero senzatetto sia lui", esordisce. Dunque le critiche perché gira "con fotografo al seguito", e ancora aggiunge: "Roba che un'associazione di volontariato dovrebbe prendersi cura di lui, qualcuno, all'imbrunire dovrebbe passare a casa sua per un brindisi come col vecchietto di 94 anni, portargli due omini di pan di zenzero e accarezzarlo sulla nuca". Sfregi gratuiti, quelli del Fatto e della Lucarelli. E via dicendo, in una lunga colata d'odio in cui a Salvini viene attaccata l'etichetta di "finto buonista".

