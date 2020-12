La Vita in Diretta, Raffaella Carrà confessa il suo momento particolare: "Dobbiamo vedere ogni giorno queste cose..."

28 dicembre 2020 a

a

a

Raffaella Carrà ospite La vita in diretta ha emozionato non poco il conduttore Alberto Matano. La Carrà gli ha subito fatto una triste confessione: "Va abbastanza bene, ma non benissimo". Si riferiva al periodo dell’epidemia virale. Per questa ragione, nel proseguo della telefonata, ha inviato un messaggio di speranza e responsabilità a tutti gli italiani all’ascolto.

"Quell'imitazione...": Tale e Quale Show, imprevisto per Carlo Conti: chi irrompe in diretta, una telefonata pesantissima

Raffaella Carrà ha confessato un suo patema: "Dobbiamo per forza vedere in ogni momento del giorno questi aghi che entrano nelle braccia delle persone? Perché?". Ha poi detto, a scanso di equivoci, di essere favorevole alla vaccinazione, alché Matano l'ha ringraziata pubblicamente. "Grazie per questo regalo: ti voglio ringraziare pubblicamente", le parole del conduttore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.