Michela Murgia asfaltata da Stefano Lorenzetto: "Strappatele la penna di mano", la frase che lo scatena

Nel mirino di Stefano Lorenzetto, tra gli altri, questa volta ci finisce anche Michela Murgia. Si parla della consueta rubrica "Pulci di Notte", in cui Lorenzetto segnala strafalcioni, inesattezze e concetti respingenti che trovano diritto di cittadinanza sui giornali. Insomma, fa le "pulci" ai colleghi. E questa volta tocca (anche) alla Murgia. Scrive infatti Lorenzetto: "Dalle pagine dell’Espresso, la scrittrice Michela Murgia segnala che il virus non è amico di nessuno. Strappatele la penna di mano", conclude tranchant. Insomma, in questo caso non si tratta di un errore e nemmeno di uno strafalcione. Si tratta semplicemente di uno stereotipo, una frase talmente scontata da spingere Lorenzetto all'invocazione, via la penna alla Murgia.

