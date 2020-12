Guido Crosetto contro Marco Travaglio: "10 parlamentari in vendita? Scorda gli insulti a Razzi e Scilipoti"

29 dicembre 2020 a

Una lunga lista di consigli a Giuseppe Conte. Marco Travaglio non si smentisce mai e nell'edizione del Fatto Quotidiano del 29 dicembre chiede vivamente al premier di comprarsi i voti. Una settimana fa il direttore pro-governo incitava il premier a comprare (letteralmente) "voti di ex grilli ed ex forzisti per far fuori Renzi". Oggi invece punta più in alto nel tentativo di convincerlo a "rubare voti alla destra". Suggerimento che non passa inosservato all'attento osservatore della politica, Guido Crosetto.

Al fondatore di Fratelli d'Italia basta un tweet per mostrare tutte le contraddizioni del direttore del Fatto. "Travaglio - scrive - auspica che Conte trovi 10 parlamentari dell’opposizione, in vendita. Chiaramente non pensa a gente come Razzi o Scilipoti che lui ha insultato per mesi. No, giammai! Quelli non aiutavano un suo protetto. Lui è tutto ciò che ha sempre criticato, solo più in grande". Inappuntabile. A maggior ragione se si ricorda che Travaglio definiva Domenico Scilipoti e Antonio Razzi i "campioni di giravolte dell’Idv", perché accusati di aver votato la fiducia per la sopravvivenza di Silvio Berlusconi.

