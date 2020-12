Coronavirus, Silvio Garattini sulla donna positiva dopo il vaccino: "Non sorprende"

29 dicembre 2020 a

Risultata positiva al coronavirus dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer/BioNTech. È successo in Spagna e a rendere nota la notizia che ha fatto il giro del mondo è El Pais. A spiegare quanto potrebbe essere accaduto è Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri. Il caso - premette il Corriere - non sarebbe preoccupante. La protezione dal coronavirus - scrive il sito - nei primi 7 giorni dall’inoculo della prima dose del vaccino Pfizer è nulla. Non solo, per il Corriere la donna quando si è vaccinata era già infetta.

Dello stesso parere anche Garattini, raggiunto questa volta dall'Agi: "Il caso non sorprende e non deve allarmare. Il vaccino Pfizer, l’unico distribuito al momento in Europa, ha bisogno per essere efficace di due dosi: la prima e poi un richiamo dopo 21 giorni. Quindi visto che la donna ha ricevuto solo la prima dose è chiaro che non ha ancora sviluppato immunità. E dal giorno della prima dose ne devono passare 28 per essere ragionevolmente tranquilli". L'antidoto contro il Covid-19 - è il monito - è al 90/95 per cento, ma non si può escludere di essere infettati ugualmente.

