Vaticano, Papa Francesco non ce la fa: "Non celebrerà lui la messa di Capodanno", precedente storico

31 dicembre 2020 a

a

a

Problemi di salute per Papa Francesco. "A causa di una dolorosa sciatalgia le celebrazioni di questa sera e di domani mattina presso l'Altare della Cattedra della Basilica Vaticana non saranno presiedute dal Santo Padre Francesco”, ha fatto sapere il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Bergoglio quindi sarà sostituito: i Primi Vespri e Te Deum di questa sera, 31 dicembre, saranno presieduti dal cardinale Giovanni Battista Re; mentre la messa di domani, primo gennaio 2021, sarà presieduta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato. Il portavoce vaticano però ha aggiunto: “Domani Papa Francesco guiderà comunque la recita dell'Angelus dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico, come previsto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.