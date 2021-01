Peter Gomez, la drammatica e improvvisa morte del padre: "In due giorni il Covid se lo è portato via"

02 gennaio 2021 a

Peter Gomez è stato colpito da un pesante lutto familiare: è venuto a mancare a 85 anni il padre Filippo Gomez Homen. Pittore nonché ex manager pubblicitario con incarichi anche negli Stati Uniti, era ricoverato da due giorni a causa del coronavirus. “Lascia in me e in mia sorella Francesca un vuoto incolmabile”, ha scritto su Twitter il co-fondatore de Il Fatto Quotidiano, che poi ha aggiunto amaramente: “In due giorni il Covid se lo è portato via. Ciao papà, saluta la mamma”. Neanche due mesi fa era infatti scomparsa anche Fabricia Fossati, la moglie con la quale Filippo aveva condiviso praticamente tutta la vita. Condoglianze a Peter Gomez e alla sua famiglia in questo momento difficile.

