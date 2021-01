Augusto Minzolini: "Primi in morti, ultimi in vaccini. E il governo darà la colpa alle regioni"

02 gennaio 2021 a

Augusto Minzolini ha contestato le ultime dichiarazioni di Roberto Fico, che in qualità di presidente della Camera ha affermato che la crisi di governo sarebbe un danno per l’Italia. “Il danno è un esecutivo di incapaci”, lo ha corretto l’editorialista del Giornale, che poi ha aggiunto: “Siamo primi come morti e ultimi come capacità di somministrazione dei vaccini. Siamo in ritardo su tutto e il governo si prepara a scaricare di nuovo le responsabilità sulle Regioni. Tragico”. Successivamente Minzolini se l’è presa anche con il direttore del Corriere, accusato di abusare della retorica sull’irresponsabilità: “Guardi i dati della vaccinazione in Italia, al solito siamo ultimi. La vera irresponsabilità dopo un anno di Covid è tenere al governo degli incapaci”. Infine l’ex direttore del Tg1 ha svelato che si sta rendendo conto che “l’unica risorsa con cui il Paese ha affrontato la pandemia è il senso di responsabilità e la pazienza degli italiani, che non hanno dovuto affrontare solo il virus ma anche i limiti di un governo incapace. Basta guardare i numeri: la matematica non è un’opinione”.

