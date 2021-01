Le Iene, Rocco Siffredi e la confessione molto spinta: "Anche quando avevo il Covid, non ho mai smesso di farlo"

02 gennaio 2021 a

Una confessione un poco sconcertante e che per certo farà discutere, quella di Rocco Siffredi. Si parla del coronavirus, che ha avuto così come tutta la sua famiglia. E si parla del fato che a Le Iene ha rivelato di aver continuato ad avere rapporti sessuali anche quando era positivo. "Avevo una versione femminile: la Covidda. Non si voleva staccare da me. Sono stato l’ultimo della mia famiglia a diventare negativo dopo più di 40 giorni - ha spiegato al programma di Italia 1 -. Sembrava che qualsiasi cosa fosse andato a male, anche quella cosa là, e lì poi diventa un problema". E ancora, aggiunge: "Non ho mai smesso di fare sesso. Io ero, anche mia moglie lo era e quindi non abbiamo mai rinunciato al piacere". Dunque, racconta come funziona al tempo della pandemia il mondo dei film a luci rosse: "Anche sul set sembra tutto surreale: tutti con la mascherina con disinfettanti alla mano e ragazze che si lavano in continuazione. Poi quando inizia il sesso si dimenticano del Covid. Si arriva con mille precauzioni e poi ci si fonde insieme come natura vuole". Siffredi, però, si dice ottimista sul 2021, che "sarà un anno di rinascita", assicura.

