Che tempo che fa, Littizzetto estrema su Rocco Siffredi: "Come riesce a farsi la vicina di ombrellone"

Ultimo monologo della stagione per Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio arrivato all'ultima puntata su Rai 2, quella di domenica 24 maggio. E nel corso del suo ultimo monologo, la comica torinese come capita ormai da settimane si è spesa in una serie di freddure legate al coronavirus. Una di queste riguardava le spiagge, il distanziamento sociale e la star dei film a luci rosse, Rocco Siffredi, noto per le sue dimensioni. "Spaventoso: Rocco Siffredi riesce a farsi la vicina di ombrellone rispettano il metro e mezzo di distanza", afferma Luciana Littizzetto davanti a un imbarazzato Fabio Fazio. E come Siffredi possa compiere simile prodezza lasciamo a voi immaginarlo...

