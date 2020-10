Rocco Siffredi, maxi focolaio di coronavirus in casa: "Tutti contagiati". Non solo la famiglia: roba clamorosa

28 ottobre 2020 a

Un clamoroso focolaio di coronavirus in casa di Rocco Siffredi. Secondo quanto riportato da Dagospia, il più famoso attore del cinema a luci rosse d'Italia e forse del mondo al momento sarebbe in quarantena a Budapest, capitale dell'Ungheria dove vive e lavora da tempo. Oltre a Siffredi, positivi sarebbero anche la moglie Rosza Tassi e i figli Lorenzo e Leonardo (ormai adulti e rispettivamente di 24 e 21 anni). Avrebbero accusato sintomi del Covid pure la donna delle pulizie e l’autista di casa. I timori ora si allargano all'Italia: il 56enne Siffredi la scorsa settimana era a Roma per scrivere la sceneggiatura della serie che stanno preparando sulla sua vita.

