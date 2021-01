Enrico Mentana, il plauso di Giorgia Meloni: "Ha ragione, i cittadini non meritano questo governo"

06 gennaio 2021 a

Enrico Mentana ottiene il plauso di Giorgia Meloni. Il direttore del Tg La7 da giorni si scaglia contro la confusione del governo. L'ultimo attacco è quello alla gestione del ritorno a scuola. "E così studenti e loro famiglie, insegnanti e personale scolastico - scrive Mentana - vengono a sapere di prima mattina che le scuole non riapriranno dopodomani ma lunedì (forse), non si sa a che ora, né se in presenza o a distanza. Università non pervenute. Da Babele è tutto, linea allo studio (si fa per dire)".

Frase che trova d'accordo anche la leader di Fratelli d'Italia. La Meloni più puntuale che mai riprende su Twitter il commento del giornalista, rincarando a sua volta la dose: "Condivido le parole del direttore Mentana. Studenti, famiglie, insegnanti e cittadini non meritano un governo che, invece di dare risposte concrete, continua solamente a creare ulteriore caos e confusione".

