Papa Francesco contro i no vax: "Negazionismo suicida. Il vaccino si deve fare, io mi sono prenotato"

“Il vaccino si deve fare. Io mi sono prenotato”: lo ha comunicato Papa Francesco, che potrebbe ricevere la sua prima dose la settimana prossima in Santa Sede. Poi la forte critica ai no-vax. “C'è un negazionismo suicida che non saprei spiegare - ha dichiarato il pontefice sudamericano al Tg5, in un’intervista che andrà in onda domani 10 gennaio alle 20.40 -. Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, è un'opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri”. Stando alle prime anticipazioni dell’intervista, inoltre, il Papa si sarebbe detto stupito per l’assalto a Capitol Hill negli Usa e ha condannato la violenza.

