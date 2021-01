Myrta Merlino e lo sfottò a Mark Rutte: "Vi ricordate quando...? Sòla"

16 gennaio 2021 a

Una "pennellata sovranista" firmata Myrta Merlino, la conduttrice de L'aria che tira su La7, che su Twitter si toglie la soddisfazione di rivolgere un metaforico "vaffa" a Mark Rutte, premier olandese dimissionario e del quale tanto in passato si è parlato per la sua viscerale opposizione contro Italia e italiani. Il leader dei cosiddetti paesi "frugali", infatti, è stato costretto a un passo indietro insieme a tutto il suo governo per uno scandalo legato ai bonus famiglia nei paesi dei tulipani, scandalo che, ha ammesso, "ha rovinato la vita a migliaia di persone". E così ecco che la Merlino prende la mira e apre il fuoco: "Vi ricordavate quando Rutte diceva che dovevamo farcela da soli? Ecco si è appena dimesso per uno scandalo legato ai sussidi famigliari. Noi da soli, lui da sòla", conclude la Merlino aggiungendo l'hashtag #frugali. Applausi.

Bonus figli e accuse di frode, il "fustigatore" Mark Rutte? A casa: costretto a dimettersi il premier che odia l'Italia

