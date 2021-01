Annalisa Chirico su Giuseppe Conte: "Governo di minoranza e decide delle nostre vite a colpi di dpcm? Mi vengono i brividi"

17 gennaio 2021 a

Un'analisi, sintetica e brutale, su ciò che ci aspetta nei prossimi due giorni, decisivi per le sorti di Giuseppe Conte. Un'analisi firmata su Twitter da Annalisa Chirico, la quale scrive: "C'è da augurarsi che domani e martedì il governo abbia la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato - premette la firma del Foglio -. Se così non fosse, farebbe venire i brividi l'idea che il premier Conte continui a decidere delle nostre vite a colpi di Dpcm senza neanche il sostegno del Parlamento", conclude la Chirico. Già, perché Conte, dimostrando una incosciente ottusità, pare determinato ad andare avanti anche con un governo di minoranza, almeno questo è quanto riferiscono i rumors parlamentari. Un governo di minoranza in un momento drammatico come questo. E insomma, per la Chirico sarebbe meglio che ottenesse la fiducia. Solo per evitare un altro scempio.

"Conte, premier per miracolo. Renzi? Pensate quel che volete, ma...": colpo di mano, plauso della Chirico

