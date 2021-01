Domenica In, Vittorio Feltri inchioda Arcuri: "Va a darsi arie dalla Venier. ma é nella m..."

17 gennaio 2021 a

"Arcuri invece di andare in giro a comprare vaccini, va a Domenica In a darsi arie da salvatore della patria che invece è nella melma". Non le manda a dire, come suo solito, Vittorio Feltri commentando su Twitter l'ospitata di Domenico Arcuri, commissario straordinario sull'emergenza Covid, a Domenica In in onda su Rai Uno e condotto da Mara Venier.

Feltri sbeffeggia e si prende in gioco di Arcuri proprio nei giorni in cui la polemica sulla vaccinazione e sui ritardi per l'arrivo delle dosi in Italia e anche la limitazione decisa dalla Pfizer, è diventata incandescente. La critica del direttore di Libero è chiara: in tempi di crisi meglio lavorare per risolvere i problemi che andare in cerca di apparizioni televisive.

