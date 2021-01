Valentina Fico, l'ex moglie di Giuseppe Conte? In questa foto lo schiaffone al premier, occhio al dettaglio

20 gennaio 2021 a

Festona di Capodanno a casa di Valentina Fico. Chi è? L'ex moglie di Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio. Che, noncurante del Decreto Natale firmato dall'ex marito, ha celebrato in casa le feste con un tot di amici. In numero superiore alle disposizioni governative, che prevedevano la raccomandazione di non ricevere in casa più di due persone adulte non conviventi. Invece, nelle foto caricate su Facebook dalla signora Fico, si vede una comitiva assortita di persone assembrate e senza mascherina. In un altro scatto c'è anche la classica tombolata natalizia. Valentina, bellissima e giunonica, è un avvocato come l'ex marito. Separati ma in ottimi rapporti. Tanto che lei spesso pubblica post in sostegno del capo del governo e contro i suoi più acerrimi avversari. Tipo Matteo Renzi.

