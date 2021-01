Virginia Raggi, rimpasto "alla Di Maio": fa assessore la sua amica di liceo "Miss Burlesque"

25 gennaio 2021 a

a

a

Il rimpasto di Virginia Raggi assomiglia tanto a una infornata di amici. La sindaca di Roma ha cacciato due pezzi da 90 della sua Giunta come il vicesindaco Bergamo e l'assessore Cafarotti sostituendoli addirittura con tre nomine. Quella che fa più rumore è Lorenza Fruci, nuovo assessore alla Cultura (la delega che era in mano a Bergamo). Un posto equiparabile a quello del ministro Dario Franceschini, per impatto politico, mediatico ed economico nella Capitale. Sulla poltrona che è stata di esponenti di primissimo piano della cultura nazionale come Renato Nicolini, Gianni Borgna e Flavia Barca si siederà un'amica d'infanzia della Raggi.

Sua compagna al liceo scientifico Newton tra 1992 e 1997 e richiamata in Campidoglio come delegata alle Pari opportunità, prima della clamorosa promozione. Nel suo curriculum molto eclettico spiccano l'Accademia delle Belle arti, la Scuola di alta formazione per donne di governo e una passione per i video e il burlesque, l'arte della sensualità e dello spogliarello vintage di cui è una delle massime esperte in Italia. Certo, che su questo basti a renderla all'altezza del gravoso compito molti hanno dei dubbi, ma qui siamo forse nel campo della malizia pura. A far storcere il naso, come ricorda anche Repubblica, è semmai il "metodo Di Maio", che da ministro ha preso l'abitudine di affidare incarichi ai suoi amici di Pomigliano.

